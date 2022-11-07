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خلال الأشهر الـ 10 الأولى ....

نمو التبادل التجاري بين الصين وروسيا من عام 2022

نمو التبادل التجاري بين الصين وروسيا من عام 2022
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصلحة الجمارك العامة في الصين، اليوم الاثنين، بأن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، ازداد خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022 بنسبة 33 بالمئة".

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وأشارت إلى أن "ذلك جاء مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 153.938 مليار دولار".

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، "أدخلت الصين إلى روسيا سلعا بقيمة 59.596 مليار دولار، بزيادة 12.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما ارتفعت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 49.9% لتصل إلى 94.342 مليار دولار".
وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين، في شهر أكتوبر / تشرين أول من العام الجاري 17.637 مليار دولار؛ حيث استوردت روسيا من الصين بضائع بما قيمته 10.23مليار دولار، والصين من روسيا، بما قيمته 7.4 مليار دولار.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين روسيا و الصين ارتفع في نهاية عام 2021 بنسبة35.8 بالمئة ليصل إلى 146.88 مليار دولار .

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