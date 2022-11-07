الجبان مقتول بالخوف، قبل ان یقتل بالسیف

العالم - سبورتي

"مبس" يامر بإجراء تحقيق حول فساد الرئيس العام لشؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، ويرغمه على التخلي عن جزء كبير من ثروته الضخمة التي تبلغ حوالي 600 مليون ريال سعودي.

السديس مقدما فروض الطاعة بعچ سلبه ثروته : واجبنا أن نكون بناء صلبا ودرعا رادعا لأعدائنا بولائنا ولزوم ولاة أمرنا بالسمع والطاعة .

الوليد بن طلال اثر خروجه من فندق الريتزكارلتون بعد إجراء تسوية وصفها بــ "مفاهمة" مرضية للطرفين : السعودية على رأسي والملك سلمان في قلبي والأمير محمد بن سلمان في عيوني و...

كل شخص أكثر فسادا في السعودية أكثر ولاء وطاعة لابن سلمان .