القبض على 14 شخصاً متورطين في استشهاد طالب علوم دينية غرب طهران

العالم - ايران

وقال هذا المسؤول الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس: لقد تم القاء القبض على هؤلاء المتورطين على يد قوات حرس الثورة الاسلامية والشرطة حتى اليوم الاثنين فيما لازالت الجهود تبذل للقبض على العناصر الاخرى في هذه الجريمة.

وأضاف قائلا: ان الكثير من الذين تم القاء القبض عليهم في اعمال الشغب الاخيرة أكدوا أنهم كانوا يتابعون الاخبار من الفضاء الالكتروني الذي كان يزعم بأن مناطق في طهران قد احترقت وتسود الفوضى فيها، ولكن عندما كانوا يتوجهون اليها يشاهدون أن الوضع مستقر مما يظهر اعتماد العدو تضليل الناس في الفضاء الالكتروني.

وشدد على أنه تم الافراج عن الكثير من المغرر بهم الذين شاركوا في الاضطرابات نتيجة للأجواء الاعلامية التي اعتمدها العدو، في الساعات الاولى من القبض عليهم بعد أن اطلعوا على الحقيقة.

وأوضح أن بعض العناصر الذين القي القبض عليهم كانوا يستخدمون الاسلحة في محاولة منهم لتأجيح العنف وزيادة عدد الضحايا، الا انه تم بحمد الله وضبط النفس من قبل قوات الشرطة والتعبئة افشال هذه المحاولة، لذا فإن العدو غاضب جدا.

وكشف قائد فيلق محمد رسول الله (ص) عن القاء القبض على اشخاص كانوا يوزعون اوراق نقدية على البعض لاثارة الفوضى واشعال النيران وتدمير الممتلكات العامة.

يذكر ان طالب العلوم الدينية الشهيد " آرمان علي وردي" كان قد استشهد على يد الاوباش مثيري اعمال الشغب في منطقة "اكباتان" غرب طهران يوم 26 اكتوبر/تشرين الاول الفائت .