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تنتشر في المناطق  اللبنانية..

صحف بيروت تتحدث عن شائعات حول فوضى مُرتقبة 

صحف بيروت تتحدث عن شائعات حول فوضى مُرتقبة 
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

كتبت صحيفة  الديار اليوم الاثنين تقول: مع مرور الاسبوع الاول من الفراغ الرئاسي الرسمي، إنتشرت الشائعات في مختلف المناطق اللبنانية، حول فوضى مرتقبة ستنطلق في الشارع، تبدأ بخلافات سياسية حزبية، فيتطور الوضع نحو الاسوأ ويغيب الاستقرار، وسط غياب كرسي الرئاسة الأولى.

العالم_لبنان

وحسب الديار وتواجد حكومة تصريف الاعمال وسفر رئيسها، الامر الذي لا يبشّر بالخير، لا بل يزيد المخاوف والهواجس من وجود طابور خامس، يساهم بقلب الاوضاع رأساً على عقب بدقائق معدودة، لان جسم البلد لبيّس.

لكن ما يطمئن في المقابل هو جهوزية المؤسسة العسكرية، وإستنفارها الدائم امام كل ما يتحضّر، وهذا ما اكده قائد الجيش العماد جوزف عون امام مجموعة من الضباط، بأنه لن يسمح بـخربطة الوضع، خصوصاً مع قدوم المغتربين لقضاء عطلة الاعياد اواخر الشهر المقبل، مؤكداً انّ الامن ممسوك بقوة لانّ ضرب الاستقرار ممنوع.

و في السياق كتبت صحيفة الأخبار تقول : هناك خطة محلية ــ خارجية لعزل التيار الوطني الحر.

و اضافت كان من الصعب الحديث، قبل أسبوعين أو أقل، عن التوترات الكبيرة الكامنة في الشارع المسيحي. كان الكلام سيبدو كأنه تحريض أو مقدمة لأحداث ما.

لكن الوقائع التي تلت الانتخابات النيابية الأخيرة، وطريقة التعامل مع ملف الحكومة التي لم تشكّل، والاستنفار الذي رافق مغادرة الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري، كل ذلك، كان يشي، إلى جانب بعض المعطيات، بأن هناك من لا يدرك حقيقة أن الساحة المسيحية هي الأكثر عرضة لتكون ساحة لتصفية حسابات سياسية تتجاوز مصالح ومطالب القوى المسيحية نفسها.

و حسب الاخبار أن معركة عزل التيار الوطني الحر لم تعد ممكنة بالوسائل التي اعتمدت سابقاً. ما يجري اليوم هو المرحلة الأكثر خطورة، والتي تعكس حادثة محطة أم تي في أحد أوجهها.

لأن المقصود بما حصل، الانتقال من مرحلة تصنيف التيار كحزب فاشل مسؤول عن الفوضى والخراب، إلى حزب يسعى لتشكيل ميليشيات تشكل خطراً على الأمن الوطني.

ويجري العمل، بقوة، لتوريط الجيش اللبناني في هذه المهمة انطلاقاً من الخصومة القائمة اليوم بين التيار وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون حول انتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي حال توسع العمل القمعي ضد التيار بحجج متنوعة، سنكون أمام عملية تطابق مع ما تعرض له التيار الوطني الحر عندما نفي العماد عون إلى باريس، وصار حزباً سرياً يتعرض ناشطوه للملاحقة والاعتقال والإقصاء.

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تنتشر في المناطق  اللبنانية.. صحف بيروت تتحدث عن شائعات حول فوضى مُرتقبة 

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