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 الاحتلال يهدم منزلًا غرب رام الله + فيديو

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

هدمت قوات الإحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين منزلًا في قرية قبيا غرب رام الله.

العالم- الاحتلال

هذا و تصدى مقاومون فلسطينيون اليوم الإثنين لاقتحام مخيم بلاطة ودارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور من المخيم، إذ أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار متبادل.

من جهتها أعلنت "كتيبة بلاطة" التابعة لسرايا القدس، اليوم الاثنين، اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال والاشتباك معها، خلال محاولتها اقتحام المخيم.

وقالت الكتيبة في بيان، إن "مجاهديها اشتبكوا من نقطة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة شرق المخيم".

وأضافت الكتيبة" فمن خلال وحدة الرصد التابعة للكتيبة، تم رصد قوة من الوحدات الخاصة تتسلل للمخيم وبفضل الله ويقظة الفدائيين تم كشفها وأمطارهم بوابل من الرصاص".

وتابعت في رسالة للاحتلال" تنويه لا تنسوا أن توزعوا اصاباتكم على جبال الهملايا وحوادث السير".

ودعت الكتيبة "أهالي بلاطة إلى حذف تسجيلات الكاميرات حفاظا عليها وحماية لها".

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