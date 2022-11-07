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الكشف عن اسباب منع هبوط طائرة رشاد العليمي في مطار عدن

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

نشر الصحفي الجنوبي البارز "انيس منصور " عبر منصة تويتر فيديو يكشف تفاصيل خطيرة عن طرد ومنع طائرة رئيس ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن رشاد العليمي من الهبوط في مطار عدن.

العالم-اليمن

وقالت مصادر ان أسباب قاهرة أجبرت الطائرة المقلة “للـعليمي” قبيل هبوطها في مطار عدن على تغيير وجهتها نحو القاهرة.

وأعلن المجلس الإنتقالي التابع للاحتلال الإماراتي تمرده رسمياً ضد سلطات المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي، بعد رفضه، السبت، السماح لطائرة المرتزق رشاد العليمي الهبوط في مطار عدن.

ونقلت وسائل إعلام موالية للعدوان عما أسمته “مصدراً” في حكومة الفنادق، قوله: إن طائرة المرتزق العليمي كانت بصدد الهبوط في مدينة عدن قبل أن تتلقى إنذاراً بإلغاء الرحلة وإعادة توجيهها صوب العاصمة المصرية القاهرة، موضحاً أن سبب عودة الطائرة يأتي بسبب تهديدات “الإنتقالي” بقصفها في حال دخلت أجواء مدينة عدن المحتلة.

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