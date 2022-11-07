الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أثناء مهمة التدريب...

'5 قتلى' جراء تحطم طائرة عسكرية فنزويلية

'5 قتلى' جراء تحطم طائرة عسكرية فنزويلية
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

قتل خمسة عناصر من الجيش الفنزويلي، يوم أمس الأحد جراء تحطم طائرتهم أثناء مهمة تدريب، وفق ما أفادت السلطات.

العالم- الأميريكتان

وقال وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيث في بيان إن "الطائرة من طراز "سي-208 بي"، "سقطت أرضا" على بعد ثلاثة كيلومترات من قاعدة خوسيه أنتونيو باييث الجوية، في ولاية أمازوناس الجنوبية الفنزويلية"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن، انتشلت أربع جثث وعمليات البحث متواصلة للعثور على الخامسة".

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفتح "تحقيق لتحديد الأسباب المحتملة للحادث وتقديم كل الدعم اللازم لأقارب الفقداء".

وغرد حاكم ولاية أمازوناس ميغيل رودريغيث قائلا إن" ولايته "في حداد، الحزن يغمرنا"، مضيفا: "للأسف، ليس هناك أي ناج".

وقال إن" الطائرة تابعة للمجموعة التاسعة من سلاح الجو البوليفاري التي تقدم المساعدة للسكان الأصليين في منطقة الغابات الكثيفة بالولاية."

روابط ذات صلة

فنزويلا تعلن استعدادها لتزويد السوق العالمي بالنفط والغاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'كوسوفو' يشهد مظاهرة احتجاجية هي الأوسع نطاقا منذ العام 1999

الكشف عن اسباب منع هبوط طائرة رشاد العليمي في مطار عدن

الإحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم بلاطة بنابلس

'أرمينيا وأذربيجان' تتبادلان الاتهامات بقصف على الحدود

أثناء مهمة التدريب... '5 قتلى' جراء تحطم طائرة عسكرية فنزويلية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية أمنية مشددة