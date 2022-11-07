'5 قتلى' جراء تحطم طائرة عسكرية فنزويلية

العالم- الأميريكتان

وقال وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيث في بيان إن "الطائرة من طراز "سي-208 بي"، "سقطت أرضا" على بعد ثلاثة كيلومترات من قاعدة خوسيه أنتونيو باييث الجوية، في ولاية أمازوناس الجنوبية الفنزويلية"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن، انتشلت أربع جثث وعمليات البحث متواصلة للعثور على الخامسة".

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفتح "تحقيق لتحديد الأسباب المحتملة للحادث وتقديم كل الدعم اللازم لأقارب الفقداء".

وغرد حاكم ولاية أمازوناس ميغيل رودريغيث قائلا إن" ولايته "في حداد، الحزن يغمرنا"، مضيفا: "للأسف، ليس هناك أي ناج".

وقال إن" الطائرة تابعة للمجموعة التاسعة من سلاح الجو البوليفاري التي تقدم المساعدة للسكان الأصليين في منطقة الغابات الكثيفة بالولاية."