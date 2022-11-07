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القوى الامنية تضبط 500 سلاح حربي خلال اعمال الشغب في كرمانشاه

القوى الامنية تضبط 500 سلاح حربي خلال اعمال الشغب في كرمانشاه
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه غرب ايران عن ضبط 500 سلاح حربي من مثيري الشغب خلال أعمال الشغب في الاسابيع الأخيرة.

العالم - ايران

وقال العميد علي أكبر جاويدان في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين: خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وبجهود أجهزة الامن وقوى الامن الداخلي بالمحافظة تم ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر من مثيري الشغب والمخلين بالنظام العام للمجتمع.

وأكد على تعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية وأضاف: في ظل اليقظة والرصد الاستخباري من قبل أجهزة الأمن وقوى الامن الداخلي بالمحافظة ، فقد تم ضبط 500 سلاح من مختلف انواع الاسلحة الحربية والذخيرة الحربية المهربة وغير المشروعة من مثيري الشغب خلال اعمال الشغب الأخيرة.

وتابع قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة كرمانشاه: انه وبسبب تحريضات وسائل الاعلام الغربية والاستكبارية التي تدعو لاستخدام السلاح في أعمال الشغب الأخيرة، نشهد الان للأسف استخدامها ضد قوات الأمن والمواطنين في الكثير من الأماكن.

كما حذر شهرام كرمي المدعي العام في كرمانشاه، مهربي الأسلحة ومستخدميها من اجراءات شديدة وحاسمة سيتم اتخاذها بحقهم، مؤكدا بان رافة القانون لن تشملهم.

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