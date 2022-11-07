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بيان وزارة الامن الايرانية: تم اعتقال 26 ارهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الارهابي حتى الان

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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