تسجيل صوتي مسرب لـ بي بي سي .. إيران "ممزقة" و "مقسمة" هو الهدف وليس الديمقراطية!

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تسنيم" ، بأن ملفاً صوتياً تم تداوله الليلة الماضية لحديث مراسلة الـ"بي بي سي" رعنا رحيم بور ، تكشف فيه صراحة عن هدف تقسيم وتمزيق إيران، وتؤكد أن هدف المحرضين على الفوضى ليس الديمقراطية بل التقسيم.

وتكشف بوضوح أنه قد تم ابلاغ قناة "ايران إنترناشيونال" السعودية بإجراء مقابلات مع قادة الأحزاب {الانفصالية} فقط!.

وأكدت رعنا رحيم بور صحة هذا التسجيل الصوتي على صفحتها على إنستغرام ، لكنها رغم الإشارة الواضحة إلى هدف المحرضين ووسائل اعلامهم، قالت إنها تحترم صحفيي هذه القنوات المناهضة لإيران!

ويعتبر هذا التسجيل المسرب من اكثر الاعترافات صراحة لصحفيي وسائل الإعلام المناهضة لإيران عن هدف أعمال الشغب ووسائل الإعلام مثل الـ"بي بي سي" و "ايران انترناشيونال".

وعملت إيران إنترناشيونال في الأسابيع الماضية بشكل دائم على استضافة قادة الأحزاب الانفصالية الكردية والعربية والبلوشية ، حيث استقبلت أكثر من 50 شخصية خلال الايام العشرين الأولى من اعمال الشغب! كما روجت بي بي سي لتلك الافعال الانفصالية والتقسيمية وشجعت على أعمال العنف والإرهاب في إيران!

وكانت صحيفة الجارديان قد ذكرت في تقرير لها عام 2018 أن السعودية توفر ميزانية ضخمة قدرها 250 مليون دولار لقناة إيران انترناشيونال.