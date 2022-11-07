السوداني يجتمع مع جواد البولاني 'رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية'

العالم - العراق

ونقل مراسلنا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله في بيان، انه جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع.

وأكد السيد السوداني في الاجتماع أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي.



وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بأنّ المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين.

وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد السيد السوداني على وجوب إعادة المبالغ المسروقة، وأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها.