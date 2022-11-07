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رئيس وزراء العراق يثمن استضافة قطر بطولة كأس العالم

رئيس وزراء العراق يثمن استضافة قطر بطولة كأس العالم
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

ثمن رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، استضافة قطر لبطولة كأس العالم.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قولها في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي"، مبيناً أن "السفير نقل رسالة تهنئة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الى السوداني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، ولاسيما في مجال الطاقة، وكذلك التأكيد على تفعيل اللجنة العراقية القطرية، وبما يرسخ عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وثمن السوداني وفقاً للبيان، "استضافة قطر لبطولة كأس العالم"، لافتاً الى انها "خطوة تعد مصدر اعتزاز من جانب الشعوب الشقيقة والصديقة".

وأكد أن "نجاح أي دولة عربية في تنظيم البطولات العالمية انما هو نجاح للعرب جميعاً".

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رئيس وزراء العراق يثمن استضافة قطر بطولة كأس العالم

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