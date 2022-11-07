تحطم مقاتلة سعودية من طراز "إف - 15" أثناء طلعة تدريبية

العالم-السعودية

وأوضح بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي أن إحدى مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز "إف – 15 إس" سقطت عند الساعة "22:52" من مساء يوم الأحد، وذلك نتيجة خلل فني أثناء طلعة تدريبية روتينية فوق منطقة تدريب تابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

وذكر المالكي أن طاقم المقاتلة المكون من ضابطين تمكن من النجاة باستخدام كرسيي النجاة، مشيرا إلى أن تحطم الطائرة لم تنجم عنه صابات أو خسائر على الأرض. كما افاد المتحدث العسكري السعودي بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها للكشف عن أسباب الحادث.