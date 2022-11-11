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دون مبارحة المكتب.. طريقة بسيطة لفقدان الوزن

دون مبارحة المكتب.. طريقة بسيطة لفقدان الوزن
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

​​​​​​​وجد العلماء أن هناك طريقة لحرق الدهون وفقدان الوزن دون نهوضك من مكتبك، بالقيام بتمرين قليل الجهد في أثناء الجلوس خلال ساعات العمل الطويلة.

العالم - منوعات

وكشف الفريق عن تمرين لعضلة "خاصة" في ربلة الساق (تُسمى أيضاً بطة الرجل) يمكن أن يعزز حرق الجلوكوز والدهون لساعات أثناء الجلوس.

وتعد العضلة النعلية واحدة من 600 عضلة في جسم الإنسان، وهي عضلة خلفية في أسفل الساق تمتد من أسفل الركبة إلى الكعب.

وعلى الرغم من أن العضلة النعلية في ربلة الساق تمثل 1% فقط من وزن جسمك، إلا أنها إذا تم تنشيطها بشكل صحيح، يمكن أن تعزز بشكل كبير صحة التمثيل الغذائي في باقي أجزاء الجسم، وبالتالي، أن تساعد على حرق الدهون.

ويرجّح أن يؤدي هذا الاكتشاف الرائد، الذي قام به مارك هاميلتون، أستاذ الصحة والأداء البشري في جامعة هيوستن، إلى تحول مثير للاهتمام في نمط الحياة المستقر.

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دون مبارحة المكتب.. طريقة بسيطة لفقدان الوزن

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