فرصة لن تتكرر حتى 3 سنوات.. العالم على موعد "قمر الدم"

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وهذا الخسوف الكلي الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في مايو، ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025.

وسيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أمريكا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

بالإجمال سوف يستمر ظهوره نحو ساعة ونصف بداية من 5:16 صباحا حتى 6:41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الوقت الذي تمر فيه الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

ويظهر القمر باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.