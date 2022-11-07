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موسم حصاد الزيتون في سوريا، توقعات انتاج وفير وفتح باب التصدير

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذهب سوريا الاخضر.. هكذا يطلق على محصول الزيتون الذي يشكل احد اوجه دعم الاقتصاد الوطني في سوريا، حيث احتلت البلاد المرتبة الخامسة عالمياً بانتاج الزيتون عام 2011، والاولى عربياً مع بلوغه مليون طن، قبل ان يتراجع تصنيفها اثر هبوط الانتاج بسبب الحرب التي فرضت على البلاد.

خاص العالم

وهو ما أخر سوريا في التصنيف العالمي، الا ان الجهود في هذا العام هي لاستعادة البلاد مكانتها في الانتاج العالمي.

وما اقتراب موسم قطاف الزيتون والقرارات التي تصدر تباعاً فيما يخص هذا الموضوع نشرت صفحات التواصل الاجتماعي العديد من الاخبار والطروحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ومن المتوقع ان يصل محصول الزيتون الى حوالي 820 الف طن، اكثر من 26 بالمائة من اجمالي هذا المحصول في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في محافظات حلب وادلب والغاب والرقة والحسكة ودير الزور.

وتشير التقديرات الاولة الى تراجع في الانتاج بشكل اساسي في محافظة حلب، وزيادة ملحوظة لانتاج الزيتون في محافظتي اللاذقية وطرطوس بحوالي 366 الف طن من اجمالي الانتاج، حيث تحتل اللاذقية المرتبة الاولى.

حول تقديرات انتاج الزيتون لهذا العام في سوريا ومنعكسات قرار تصديره، يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: عضو غرفة زراعة دمشق ماهر مهدي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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