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خروقات قوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

خروقات قوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 54 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

ونقلت أوضح مصدر في غرفة العمليات، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن من بين خروقات قوى العدوان، ست غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية، وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجوائهما.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و12 خرقا بقصف مدفعي، و25 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

هذا وتمر 7 أعوام على العدوان السعودي الاماراتي برعاية اميركية صهيونية، الأكثر رعبا وايلاما على الشعب اليمني، مع تزايد الشهداء والجرحى والخسائر المادية الهائلة العامة والخاصة، وسط صمت عالمي وانحياز عربي.

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خروقات قوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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