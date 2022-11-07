سوريا و عمان تباحثان سبل تعزيز الاستثمار المشترك

العالم-سوريا

وأكد المرشدي خلال اللقاء توافر الرغبة الصادقة لدى جهاز الاستثمار العماني للارتقاء بالعلاقات مع سورية في هذا المجال، مشيراً إلى اهتمام الجهاز ببعض القطاعات التي يمكن العمل عليها وبحث التعاون فيها خلال الفترة القادمة، ومنها الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.

من جانبه استعرض السفير ميا خلال اللقاء الواقع الاستثماري في سورية، لافتاً إلى التسهيلات والامتيازات التي توفرها الحكومة السورية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021.

كما أشار إلى الإمكانات الكبيرة لدى الجانبين السوري والعماني في مختلف القطاعات الاقتصادية التي يمكن توظيفها لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً على أن الحكومة السورية تولي أهمية كبرى لتعزيز وتطوير العلاقات مع عمان في كل المجالات وخاصة في مجال الاستثمار.

حضر اللقاء المستشار فتوح قدسيه والملحق الدبلوماسي حلا صقور.