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الصحة الايرانية: 360 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 360 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 360 إصابة و 4 وفيات بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 558 ألفا و 502 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 60 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 333 ألفا و 139 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 99 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 600 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 420 ألفا و 785 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير هنالك في الوقت الحاضر مدينة واحدة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 12 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 211 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 224 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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