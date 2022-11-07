العفو الدولي: التحرك المناخي غير ممكن في سجن مفتوح للمنتقدين + فيديو

العالم - مصر

وجاء ذلك على الصفحة الرسمية للمنظمة في موقع تويتر حيث نشرت المنظمة: "التحرك المناخي غير ممكن في سجن مفتوح للمنتقدين".

واليكم التغريدة:

وكانت قد حذرت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بشأن المعتقل علاء عبدالفتاح الذي يخوض إضرابا عن الطعام والشراب للإفراج عنه.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، في مؤتمر صحفي، في القاهرة أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت، وأضافت: “72 ساعة على الأكثر لإطلاق سراحه. إذا لم تفعل (السلطات المصرية) ذلك، فإن موته سيكون في كل مناقشات مؤتمر كوب27”.

وقد انطلقت في منتجع شرم الشيخ المصري أعمال قمة المناخ كوب سبعة وعشرين في ظل ضغوط كبيرة لتعزيز التعهدات المناخية الدولية.



ويشارك في القمة نحو 110 من قادة الدول والحكومات الذين وصلوا إلى مصر للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وتناقش القمة مكافحة الاحترار الآخذ بالارتفاع، ودعم الدول الفقيرة التي تعد من أكبر ضحايا التغير المناخي. ولدى الافتتاح الرسمي للقمة، قال مسؤول المناخ في الأمم المتحدة سايمن ستييل إن عواقب الاحترار المناخي المدمرة ستواصل التفاقم.