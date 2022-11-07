شاهد.. رعب الصهاينة من تطور منظومة المسيرات الايرانية على الرغم من الحصار

خاص العالم

واكد النائب الاسبق في البرلمان اللبناني د. نزيه منصور، كيان الاحتلال الاسرائيلي اعتاد على قدراته العسكرية المتمثلة في سلاحه الجوي الذي كان يذهب الى اقصى البلاد ووصل الى المغرب العربي.

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان ما يرعب الصهاينة هو امتلاك ايران قدرات متطورة ما يؤدي الى تعزيز قوة محور المقاومة.

ولفت منصور الى انه رغم الحصار المفروض على ايران الا انها تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية، لذلك عجز الاعداء من ان يقوموا بأي عمل عدواني ضدها، ولهذا لجأوا الى تحريك الشارع الايراني من خلال شذاذ الجمهورية الاسلامية واستثمارهم في اقامة مظاهرات، مشدداً على ان القدرات العسكرية لايران فعلت نفسها كلاعب اساسي ليس على المستوى الاقليمي، وانما على المستوى الدولي ايضاً.

واوضح منصور، ان التحالفات التي اجرتها ايران مع روسيا والصين والهند ومع العديد من الدول هو الذي دفع بالعدو بان يشعر بالقلق.

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