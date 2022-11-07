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مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق صاروخا تجريبيا تجاه البحر

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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