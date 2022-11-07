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بانوراما.. أسلحة جديدة لأوكرانيا والانتخابات النصفية الامريكية

بانوراما.. أسلحة جديدة لأوكرانيا والانتخابات النصفية الامريكية
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اعلان أوكرانيا أنها تسلّمت من الولاياتِ المتحدة وإسبانيا والنروج الدفعة الأولى من أنظمة دفاعٍ جوي جديدة لاستخدامِها في الحرب مع روسيا. 

خاص العالم

وفيما تحتدم المعارك والاستعدادات العسكرية في إقليم دونيتسك ومقاطعة خيرسون، كشفت صحف أميركية عن محادثات سرية بين واشنطن وموسكو للحد من مخاطر التصعيد الأمر الذي وصفه الكرملين بالأنباء الكاذبة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها الولايات المتحدة الثلاثاء، وتعتبر غالبا على أنها استفتاء على الرئيس الأمريكي الحالي.

وتسمح تلك الانتخابات بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وهي تأتي وسط منافسة محمومة بين الرئيس الحالي جو بادين ودونالد ترامب الذي لمح الى احتمال عودته الى السباق الرئاسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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