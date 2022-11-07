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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رئيس هيئة الاركان الايرانية يؤكد ان العلاقات العسكرية مع العراق لا تصل الى المستوى الطموح
رئيس هيئة الاركان الايرانية يعرب في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع العراقي عن استعداد ايران لنقل تجاربها في الصناعات العسكرية للعراق
مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق صاروخا تجريبيا تجاه البحر
بيان وزارة الامن الايرانية: تم اعتقال 26 ارهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الارهابي حتى الان
الخارجية الصينية: نحذر سلطات تايوان من أن التواطؤ مع القوات الأجنبية للسعي للاستقلال محكوم عليه بالفشل
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-11-2022
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الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.