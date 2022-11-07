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استدعاء السفير النرويجي في طهران إلى وزارة الخارجية

استدعاء السفير النرويجي في طهران إلى وزارة الخارجية
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تم استدعاء السفير النرويجي في طهران إلى وزارة الخارجية الايرانية

العالم - ايران

واستُدعي سفير النرويج في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لدائرة أوروبا الغربية في الخارجية الايرانية اليوم (الاثنين) ، احتجاجًا على التصريحات غير المقبولة لرئيس برلمان هذا البلد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتم ابلاغ السفير النرويجي شجبت طهران الشديد ورفضها تصريحات رئيس البرلمان في هذا البلد في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المناوئة الداعمة لاعمال الشغب وتدخله في الشؤون الداخلية لإيران.

واعلن سفير النرويج خلال هذا الاستدعاء أنه سينقل موقف ايران إلى السلطات في أوسلو.

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استدعاء السفير النرويجي في طهران إلى وزارة الخارجية

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