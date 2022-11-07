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الأردن : ارتفاع عدد الموقوفين في قضية "منصات البورصة" إلى عشرة

الأردن : ارتفاع عدد الموقوفين في قضية
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الموقوفين على قضية "منصات البورصة" إلى عشرة اشخاص بايقاف الادعاء العام في عمان 6 اشخاص اليوم، منهم ثلاثة نساء.

العالم _ الأردن

وأنهالت مئات الشكاوى اليوم من مختلف مناطق المملكة على القضاء، حتى بلغت الى اكثر من 1200 شكوى، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من عشر الالاف شكوى خلال الاسبوع الحالي.

ويعمل فريق المدعين العاميين لساعات متاخرة نتيجة الجهود الجبارة التي تبذلها النيابة العامة والمدعين العامين في استقبال هذا العدد الهائل من الشكاوى.

ووجهت تهم للموقوفين وهي غسيل اموال والاحتيال وتمويل الارهاب، حيث أن هناك منصتان متهمتان منصة اسياتل والنملة الذهبية.

وهناك متهمين هاربين خارج البلاد سيتم ملاحقتهم.

وتقدر الأموال المطالبين بها المتهمين 27 مليون دينار فيما هذا الرقم من المتوقع ان يرتع لاضعاف هذا الرقم.

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