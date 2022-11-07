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بحرية الاحتلال تدمر كشافات إنارة وتستهدف الصيادين قبالة غزة

بحرية الاحتلال تدمر كشافات إنارة وتستهدف الصيادين قبالة غزة
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

دمرت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، كشافات عدة مراكب صيد عاملة، بعد استهدافها قوارب صيادين قبالة شمال قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي السودانية والواحة شمالا، ودمرت أربعة كشافات إنارة كانت مثبتة على المراكب.

وأضافت أن كثافة إطلاق النار أجبرت الصيادين على مغادرة البحر، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وتتعمد الزوارق الحربية الإسرائيلية يوميا إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الصيادين، وتعيق عملهم رغم محدودية مساحة الصيد التي يعملون بها.

ومنذ بداية العام اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 55 صيادًا وسلبت العديد من القوارب خلال اعتداءاتها الممنهجة ضد الصيادين.

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بحرية الاحتلال تدمر كشافات إنارة وتستهدف الصيادين قبالة غزة

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