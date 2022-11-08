السعودية بين نهج التكفير والانحلال وقمع الحريات وثقافة الهالوين

تعليقات كثيرة كانت ضمن هاشتاغ ال سعود من التكفير الى الإنحلال الذي سجل ترندنغ، اخترنا هذه التغريدة التي نشرها "طاهر" وفيها: على مدى أكثر من نصف قرن خطابات تكفير وكراهية ضد الآخر. وإنفاق أموال طائلة من أجل إحداث إضطرابات عبر العملاء.

تغريدة أخرى معنا حول هذا الموضوع لحساب "انا الشعب": آل سعود من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن التكفير إلى الإنحلال. سبحان مغير الأحوال مرة واحدة وبدون فاصل.

طبعا سياسة الإنفتاح التي تروج لثقافة الهالوين وغيرها في السعودية، لا تمنع قمع الناشطين والمعارضين والمطالبين بالحريات. سعد ابراهيم الماضي، معتقل في سجون السعودية، ومصيره قد لا يختلف عن كثيرين سبقوه.. كما يقول نجله.



حساسية ولي العهد السعودي من المعارضين لا تقتصر على الناشطين بشكل عام، بل هي وصلت الى داخل العائلة الحاكمة. الامير عبدالله بن فيصل ال سعود، ابن عم ولي العهد عاد من الولايات المتحدة بعد اكمالِ دراسته ليقبع في السجن بعد الحكم عليه بالسجن ثلاثين عاما. والسبب.. انتقاد ولي العهد.

تعليقات كثيرة حول هذا موضوع الحريات في السعودية. "ثامر" علق هنا: هل تعرفون ما هو سبب اعتقال الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود؟ لأنه انتقد ابن سلمان (في اتصال هاتفي مع أمراء آخرين) بسبب اعتقال ابناء عمومته من الأمراء. وعندما عاد من أمريكا للمملكة تمّ اعتقاله والحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا.

أما "زهير" فعلق: بن سلمان يستعين بجهاز استخبراتي اسرائيلي يعمل لصالحه بعد فضيحة خاشقجي لم يعد يعتمد على مخابراته.



يقول المثل، ألف مرة جبان ولا مرة الله يرحمه. هذا ما طبقه عبد الرحمن السديس امام المسجد الحرام. فبعد الحديث عن فتح تحقيق بتهم فساد بحقه، واجباره على التخلي عن قسم كبير من ثروته الهائلة، ظهر السديس في شريط فيديو وهو يكتب مبايعة لولي العهد محمد بن سلمان، أو هي صك ولاء لتجنب مصير كثيرين مثله.

فعلا الف مرة جبان ولا مرة الله يرحمه. "تركي الشلهوب" علق على فيديو السديس: السديس يُمعن بالانبطاح واذلال نفسه للطاغية ابن سلمان.

"عمر العادل" بدوره علق: عبد الرحمن السديس هل تتقرب إلى الله ببيعتك لآل سعود حكام بلاد الحجاز السعودية بقتل وازهاق وقصف أهالي الموصل والعراق ودعم جيوش الكفر المحتلة للعراق من قبل الحكومة التي بايعتها انت قبل أيام؟

بينما يتم الترويج للهالوين وطمسِ واقِعِ القمع والتعذيب في بعض الدول، تعلن ايران عن انجازات علمية وعسكرية جديدة. بعد الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100، طهران تكشف عن المنظومة الصاروخية باور ثلاثة سبعة ثلاثة. هذه مشاهد من صاروخ قائم ونبذة عن منظومة باور.

تعليقات عديدة حول هذا الانجاز الايراني في مواقع التواصل. هنا لدينا تغريدة من "احمد" وفيها: في يوم واحد ايران اعلنت عن منظومة باور الجديدة المضادة للصواريخ البالستية والقاذفات الأستراتيجية، وهي عبارة عن النسخة إس اربعمئة الروسية. في الوقت نفسه أعلنت هيئة الزكاة والجمارك في السعودية منع استيراد شجرة الميلاد بشكل نهائي.

المعارض السعودي "علي هاشم" غرد على صفحته ونشر هذا الفيديو وعلق: بينما السعودية مشغولة في موسم الرياض، إيران: لحظة إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100.