ترودو يتهم الصين بمحاولة التأثير على الديمقراطية في كندا

العالم-الامريكيتان

وقال ترودو: "لسوء الحظ، نرى أن الجهات الحكومية من جميع أنحاء العالم، سواء كانت الصين أو دول أخرى، تواصل ممارسة ألعاب عدوانية مع مؤسساتنا".

وعلق رئيس الوزراء الكندي، على المنشورات الإعلامية الأخيرة التي زعمت أن الصين حاولت التدخل في الانتخابات الفيدرالية في كندا عام 2019، من خلال تمويل الحملات الانتخابية لأكثر من عشرة مرشحين.

وشدد ترودو على أن حكومته اتخذت "إجراءات مهمة" من أجل زيادة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وقال، إن هذه الخطوات تشمل استمرار التعاون مع أجهزة المخابرات في البلاد وإنشاء لجنة مخصصة رفيعة المستوى لمراقبة أمن النظام الانتخابي.

وأكد على أنه: "سنواصل الاستثمار في مكافحة التدخل في الانتخابات، وكذلك التدخل الأجنبي في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا".