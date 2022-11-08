رئيس وزراء العراق يوجه بالتحقيق في مقتل أمريكي وسط بغداد

العالم - العراق

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد".

وأضافت "تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت".

وكان مصدر امني أفاد، الاثنين، بمقتل شخص امريكي الجنسية خلال هجوم مسلح وسط بغداد.

وذكر المصدر لوكالة "الفرات نيوز" ان "مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة المواطن الامريكي في شارع الصناعة وأطلقوا النار عليه ليردوه قتيلاً في الحال".

وأضاف، ان "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة فيما نقلت الشرطة جثة الضحية الى الطب العدلي وتم فتح تحقيق في الحادثة".