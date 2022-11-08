رئيس جمهورية العراق يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، شارك في النسخة الثانية من قمّة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ٢٠٢٢ والتي تُعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر قمة المناخ COP 27".

واوضح البيان ان القمة ترأسها بالشراكة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبمشاركة عدد من القادة والمسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وأضاف، أنه " تم بحث أبرز المشاكل البيئية والتحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وتأثيراتها على المستوى العالمي".