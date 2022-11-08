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لماذا تصر استخبارات امريكية بريطانية سعودية دعم الارهاب في ايران؟

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد الصحفي والباحث السياسي إيليا مكناير، ان ما تتعرض له ايران من اعمال ارهابية ليس جديداً عليها، بل ان الجديد ان استخبارات الغرب تقوم بدعم الفتن واعمال الشغب في شوارع ايران.

خاص العالم

وقال مكناير في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هدف الولايات المتحدة منذ عام 1979، عندما اقر الرئيس آنذاك جيمي كارتر العقوبات الاولى على ايران، هو اخضاع ايران للارادة الامريكية او التخلي عن هدف مقارعة كيان الاحتلال الاسرائيلي ودعم حركات المقاومة خاصة في الشرق الاوسط.

واوضح مكناير، ان تصريح الرئيس الامريكي جو بايدن بانه يريد تحرير ايران، تدل على توقف المباحثات النووية التي اعطت المجال للغرب باثارة الاحتجاجات والفتن واستدراج الشباب البريء الى القيام بمظاهرات وما تسمى بالثورات الملونة بذريعة المشاكل الاقتصادية وفرص العمل، كي تعود ايران الى المفاوضات بشكل ضعيف، مشدداً على ان الهدف هو محاولة اخضاع ايران للغرب، والتخلي عن دعم المقاومة.

وشدد مكناير، على ان تخلي ايران عن دعم حركات المقاومة قد فات آوانه لانها باتت تمتلك سلاح الردع الذي فرضته على المنطقة وعلى امريكا والكيان الاسرائيلي، واصبح لديها حلفاء اقوياء يمتلكون الخبرات.

ولفت مكناير الى ان الدور السعودي في تمويل ودعم اعمال الشغب وتهريب السلاح الى ايران، يأتي دوماً بطلب امريكي، كما فعلوا في افغانستان والعراق وسوريا، ولاتستطيع ان ترفض.

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شاهد بالفيديو.. لماذا تصر استخبارات امريكية بريطانية سعودية دعم الارهاب في ايران؟