الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بعيون مليئة بالدموع،

شاهد: سيدة مصرية تشكي حال الشباب في السجون

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "نحو الحرية" فيديو لسيدة مصرية تشكي حال الشباب في السجون.

العالم- مصر

..بعيون مليئة بالدموع، سيدة مصرية تشكي حال الشباب المصري في سجون السيسي

روابط ذات صلة

السيسي يصدر توجيهات بشأن الاستثمارات القطرية في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المشهد الرئاسي  في لبنان ينتظر جلسة الخميس

شاهد بالفيديو.. ما هو مصير الفلسطينيين تحت حکومة احتلال يمينية؟

بعيون مليئة بالدموع، شاهد: سيدة مصرية تشكي حال الشباب في السجون

موقف انساني لعضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن يشعل مواقع التواصل + فيديو

إعلامي مصري يفسر رؤية السيسي في المنام! + فيديو

المطبعون يتغيّبون عن قمة "لم الشمل" ويهرولون لـ"قمة المناخ" ؟!!