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بالفيديو: أهواز.. زواج جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

نظم مجموعة من المحسنين في مدينة أهواز جنوب غربي ايران الحفل السنوي الرابع للزواج الجماعي للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لاحتواء هذه الشريحة وإعطائها دفعة للانخراط في المجتمع.

العالم - مراسلون

الإعاقة لن تلغي الحياة، عنوان اختاره خيروا مدينة أهواز لتزويج 50 شاباً وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حفل الزواج السنوي الرابع الذي استغرقت ترتيباته عدة شهور، بغية الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع.

وقالت أحدی المشرفات علی البرنامج ان هدفنا هو ان نكون حياة بسيطة لكن مليئة بالحب والحنان لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عريس انه لم يكن يملك أي شيء لكن بمن الله ومساعدة الخيرين، اصبح لديه عائلة.

مجموعة برامج شهدها الاحتفال ابرزها تقديم الهدايا المادية من قبل خيري المحافظة وبرامج توعوية واجتماعية واخری ترفيهية قدمت للمشاركين في الاحتفال.

يهدف القائمون علی هذه الفعاليات التي تنظم سنوياً الی رفع روح التكاتف والتضامن بين أبناء المحافظة ونشر ثقافة الخير والمساعدة.

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بالفيديو: أهواز.. زواج جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

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