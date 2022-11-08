تاكيد السوداني والحلبوسي على تفعيل الدور الرقابي ودعم جهود مكافحة الفساد

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وأن "الجانبين عقدا اجتماعا بحثا فيه مجمل الأوضاع العامة، وعدداً من الملفات السياسية والخدمية والتشريعية التي تهم الشأن العام".

واكد الجانبان في لقائهما على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة تفعيل الدور الرقابي، من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للجانب المعاشي للمواطنين.