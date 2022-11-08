قاليباف يزور عددا من جرحى قوى الامن الداخلي في المستشفى

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وتحدث قاليباف في هذه الزيارة مع عدد من رجال قوى الامن الداخلي الذين أصيبوا خلال أعمال الشغب الأخيرة ، وتمنى لهم الشفاء العاجل، وتعرف عن كثب على سير علاجهم.

وأشار إلى أهمية دور قوى الامن الداخلي في ضمان أمن البلاد والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن ، وقال: خلال هذه الفترة ، شهدنا قيام بعض الأشخاص من خلال استغلالهم لاجواء الاحتجاجات وجرها الى اعمال عنف بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب جرائم قتل ونهب.

وأضاف: في مثل هذه الحالة ضحى رجال قوى الامن الداخلي والتعبئة والقوى الأمنية الأخرى بحياتهم ضد هؤلاء المشاغبين ، واستشهد عدد من هذه القوات في هذا الصدد.

وتابع رئيس مجلس الشورى: الآن وقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن العدو يسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى أعمال شغب وجرائم وخلق داعشية جديدة في البلاد ، يطالب المواطنون بوضع حد للمحاباة تجاه المشاغبين واتخاذ إجراءات حاسمة ومناسبة ضد من يتعدى على ممتلكات وارواح الأبرياء ، وينشرون بفخر اعمالهم الاجرامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل داعش.

وقال قاليباف: يجب علينا جميعًا أن نقدر شجاعة وتضحيات أولئك الذين وقفوا في وجه المشاغبين خلال هذا الوقت وضحوا بارواحهم واستشهدوا في هذا السبيل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في البلاد.