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قاليباف يزور عددا من جرحى قوى الامن الداخلي في المستشفى

قاليباف يزور عددا من جرحى قوى الامن الداخلي في المستشفى
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

قام رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بزيارة عدد من جرحى قوى الامن الداخلي الذين أصيبوا خلال أعمال الشغب الأخيرة وأشاد بدور قوى الامن الداخلي في توفير الامن للشعب، مؤكدا على التصدي الحازم للداعشية الجديدة في البلاد.

العالم - ايران

وتحدث قاليباف في هذه الزيارة مع عدد من رجال قوى الامن الداخلي الذين أصيبوا خلال أعمال الشغب الأخيرة ، وتمنى لهم الشفاء العاجل، وتعرف عن كثب على سير علاجهم.

وأشار إلى أهمية دور قوى الامن الداخلي في ضمان أمن البلاد والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن ، وقال: خلال هذه الفترة ، شهدنا قيام بعض الأشخاص من خلال استغلالهم لاجواء الاحتجاجات وجرها الى اعمال عنف بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وارتكاب جرائم قتل ونهب.

وأضاف: في مثل هذه الحالة ضحى رجال قوى الامن الداخلي والتعبئة والقوى الأمنية الأخرى بحياتهم ضد هؤلاء المشاغبين ، واستشهد عدد من هذه القوات في هذا الصدد.

وتابع رئيس مجلس الشورى: الآن وقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن العدو يسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى أعمال شغب وجرائم وخلق داعشية جديدة في البلاد ، يطالب المواطنون بوضع حد للمحاباة تجاه المشاغبين واتخاذ إجراءات حاسمة ومناسبة ضد من يتعدى على ممتلكات وارواح الأبرياء ، وينشرون بفخر اعمالهم الاجرامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل داعش.

وقال قاليباف: يجب علينا جميعًا أن نقدر شجاعة وتضحيات أولئك الذين وقفوا في وجه المشاغبين خلال هذا الوقت وضحوا بارواحهم واستشهدوا في هذا السبيل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

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