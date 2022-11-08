مريض السعودية يخطب بصحة جيدة في شرم الشيخ !

العالم - السعودية

وتداول نشطاء مقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يُلقي كلمته أمام القمة، وهو في صحة جيدة ما يناقض ما تذرع به من وعكة صحية حالت دون حضوره القمة العربية في الجزائر التي كانت القضية الفلسطينية من أهمِ ما تم التطرق إليه في جدول الأعمال.

وكان أعلن الديوان الملكي السعودي رداً على دعوة الجزائر لحضور بن سلمان القمة أن ولي العهد لن يحضرها لأسباب صحية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان الأسبوع الماضي إن بن سلمان لن يحضر القمة العربية في الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

يأتي هذا بعد أن أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أنّ القمة العربية ستكون موعداً لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.

ومن خلال ما لم تُشر إليه الأسطر في تداول الأخبار بين قمتي الجزائر وشرم الشيخ وعدم حضور بن سلمان في الأولى وحضوره في الأخيرة يقرأ مراقبون بين تلك الأسطر كلمات مفادها إن ولي العهد السعودي حضر قمة كوب 27 للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ولن يحضر القمة العربية في الجزائر لأنها تناقش القضية الفلسطينية وتضعه محرجاً أمام صاحب البيت الأبيض.