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الجيش الإيراني: مدى باور 373 سيصل إلى 400 كلم

الجيش الإيراني: مدى باور 373 سيصل إلى 400 كلم
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن مدى منظومة باور 373 للدفاع الجوي سيصل إلى 400 كلم.

العالم - ایران

وقال قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني، في تصريح لوكالة "تسنيم"، أوصلنا مدى باور 373 من 150 إلى أكثر من 300 كيلومتر خلال فترة 16 شهرا، لكننا لم نتوقف، ونفكر بمدى 400 كيلومتر، وسنصل إلى تلك المرحلة بإذن الله.

واضاف قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني، تم إنتاج باور 373 بكميات كبيرة وهي نشطة في نظام الدفاع المتكامل للبلاد.

واكد العميد صباحي فرد ان سماء إيران ممنوع فيها دخول الطيران الأجنبي غير المصرح به، والجميع يعلم أنها إذا انتهكت السماء الإيرانية، فستواجه ردا طاحنا من الدفاع الجوي، وقواتنا المسلحة لا تجامل أي أحد.

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الجيش الإيراني: مدى باور 373 سيصل إلى 400 كلم

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