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وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي: إحدى أدوات الحرب المركبة للعدو هي استخدام الفضاء الافتراضي من اجل افتعال حرب معرفية

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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