بالصور.. نجاحات رياضية إيرانية واسعة على الصعيد الدولي

العالم - إيران

أکبربور یتقلد الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو بأبو ظبي

حصد لاعب الجوجيتسو الإیراني "علي أكبربور" الميدالية الذهبية في وزن 94 كغم ببطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأحرز علي أكبربور الميدالية الذهبية في هذه المنافسات بفوزه على خصومه من كازاخستان ورومانيا ومونتينيغرو.

وحصد المنتخب الإيراني للجوجيتسو ثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية، في هذه المنافسات.

یذکر أن مدینة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة أستضافت البطولة العالمية للجوجيتسو التي انطلقت 29 أكتوبر/تشرين الأول بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة من 75 دولة واستمرت حتى الیوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ميلاد رمضاني يحصد ذهبية ألعاب القوى للمعاقين ببطولة آسيا والمحيط الهادئ

هذا وفاز ميلاد رمضاني اللاعب الإيراني لألعاب القوى للمعاقين بالميدالية الذهبية الثانية في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادئ في أستراليا.

وبدأت بطولة آسيا والمحيط الهادئ لألعاب القوى باستضافة أستراليا حيث حصد اللاعب الإيراني ميلاد رمضاني الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز ليسجل الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الوطني.

وقد سبق وفاز اللاعب الإيراني حسن دهقان بالميدالية الذهبية في رمي الرمح في هذه المنافسات.

بـ29 ميدالية.. إيران تتوج بطلة للعالم بكمال الأجسام

وتوج منتخب إيران ببطولة العالم لكمال الأجسام 2022 التي اختتمت فعالياتها في مدينة "سانتو سوزانا" الإسبانية.

ونجح منتخب إيران بإحزار 14 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضيات و6 برونزيات في البطولة، وجاءت بالترتيب التالي:

الكلاسيك بودي

الذهبية: أحمد عبداللهي – محمد خالص حقيقي

الفضية: محمد يوسفي – محمد كريمي – وحيد وحدت

البرونزية: بهزاد عدالت

جيمز

الذهبية: محمد يوسفي

الكلاسيك فيزيك

الذهبية: فريد علي مرداني – أيوب بسامي

الفضية: تقي رضائي

بودي بيلدنغ

الذهبية: محمد مفتخر– فرشاد كنجي – إبراهيم أرزشمند – مهدي أرزشمند

الفضية: عزيز معرفي– أمير خاكيان

البرونزية: مسلم صحتي– أكبر شيخاني– صادق أحمدي

بيلدنغ الرواد

الذهبية: أكبر شيرخاني

الكلاسيك فيزيك

الذهبية: علي عسكري – أيوب حسيني – تيمور آئيني

الفضية: مصطفى صابري

ماسكولار فيزيك

البرونزية: مازيار كياني

فتنس

الفضية: محسن بويا

البرونزية: محسن بيري

منتخب إيران لكرة الطائرة جلوس يفوز على نظيره الأميركي

فاز منتخب إيران لكرة الطائرة جلوس على نظيره الأميركي ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لهذه المنافسات في مدينة سراييفو.

وفاز المنتخب الإيراني على أميركا في ثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 18-25 و15-25و 17-25.

وبدأت منافسات كرة الطائرة جلوس 4 نوفمبر الجاري في سراييفو وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري لفئتي الرجال والنساء، والفائز في هذه المنافسات سيتأهل لألعاب الباراليمبية 2024 في باريس.

وفاز المنتخب الإيراني على نظرائه من العراق والكازاخستان وكرواتيا واليابان، وخاض المباراة الأخيرة مع المنتخب الأميركي وسجل فوزا عليه.

وتقام منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.