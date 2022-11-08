منظمات حقوقية بحرينية: تم رصد اكثر من 59 الف عسكري شاركوا في الانتخابات في البحرين اذ لا يحق في المعايير الدولية مشاركة العسكريين

قناة العالم
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
منظمات حقوقية بحرينية: البرلمان البحريني غير قادر على اخراج البلاد من النفق المظلم
منظمات حقوقية بحرينية: البرلمان البحريني غير قادر على اخراج البلاد من النفق المظلم
منظمات حقوقية بحرينية: السلطة القضائية في البحرين ليست مستقلة وانما تدار من قبل السلطة التنفيذية
منظمات حقوقية بحرينية: البرلمان البحريني مسلوب الحقوق ومسلوب الارادة
منظمات حقوقية بحرينية: البحرين تعيش حالة انسداد سياسي منذ عشر سنوات
منظمات حقوقية بحرينية: الحكومة البحرينية اقرت قانون العزل السياسي فحرمت اكثر من مئة الف مواطن من الترشح للانتخابات
رئيس منظمة "سلام" جواد فيروز: الحكومة في البحرين يجب ان يتم تشكيلها بإرادة شعبية
منظمات حقوقية بحرينية: تم رصد عدم وجود قانون ينظم الانتخابات في البحرين
منظمات حقوقية بحرينية: تم شطب العشرات ممن تقدموا لمراقبة الانتخابات لاسباب سياسية او لقناعات معينة
منظمات حقوقية بحرينية: تم رصد اكثر من 59 الف عسكري شاركوا في الانتخابات في البحرين اذ لا يحق في المعايير الدولية مشاركة العسكريين
منظمات حقوقية بحرينية: تم رصد اكثر من 59 الف عسكري شاركوا في الانتخابات في البحرين اذ لا يحق في المعايير الدولية مشاركة العسكريين
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العالم الاسلامي
السعودية بين نهج التكفير والانحلال وقمع الحريات وثقافة الهالوين
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١
مع الحدث
انجازات ايران في احباط مخططات الارهاب
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. رعب الصهاينة من تطور منظومة المسيرات الايرانية رغم الحصار
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥
العالم الاسلامي
التعاون العسكري الايراني الروسي والمسيرات.. كابوس الصهاينة
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما.. أسلحة جديدة لأوكرانيا والانتخابات النصفية الامريكية
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠
خاص بالعالم- مراسلون
موسم حصاد الزيتون في سوريا، توقعات انتاج وفير وفتح باب التصدير
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
إنتاج إيران من المضادات الحيوية سيصل إلى 7 ملايين وحدة شهريا
40% من إيرادات النفط الإيرانية تودع بصندوق التنمية الوطني
شاهد.. القضاء على إرهابيين وتدمير مقراتهم بضربات مركزة للجيش السوري والقوات الروسية في إدلب
دراسة تكشف كيف يتسبب فيروس SARS-CoV-2 في نوبة قلبية بعد الإصابة
'الولايات المتأرجحة'.. هل ستغير هذه الولايات نتيجة الانتخابات النصفية في امريكا؟
برلمان العراق يبدأ مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
مقالات و تحليلات
'الولايات المتأرجحة'.. هل ستغير هذه الولايات نتيجة الانتخابات النصفية في امريكا؟
خطة 'بن غفير' الــ'جهنمية' لفلسطينيين طرحها لحكومة فاشية مقبلة بزعامة نتنياهو
انجاز عظيم لايران.. تم الامساك بخيوط مخطط التآمر
هكذا قطعت ايران لسان بايدن بزلّة لسانه!
شعبية أوباما.. لإنقاذ الديمقراطيين أم تقليد متبع في الحملات الانتخابية؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.