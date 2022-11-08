الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمات حقوقية بحرينية: الحكومة البحرينية اقرت قانون العزل السياسي فحرمت اكثر من مئة الف مواطن من الترشح للانتخابات

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنتاج إيران من المضادات الحيوية سيصل إلى 7 ملايين وحدة شهريا

40% من إيرادات النفط الإيرانية تودع بصندوق التنمية الوطني

شاهد.. القضاء على إرهابيين وتدمير مقراتهم بضربات مركزة للجيش السوري والقوات الروسية في إدلب

دراسة تكشف كيف يتسبب فيروس SARS-CoV-2 في نوبة قلبية بعد الإصابة

'الولايات المتأرجحة'.. هل ستغير هذه الولايات نتيجة الانتخابات النصفية في امريكا؟

برلمان العراق يبدأ مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي