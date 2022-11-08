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شاهد ملك الأردن يلتقي رئيس الاحتلال في قمة المناخ!..ماذا دار بينهما؟

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

التقى الملك الأردني عبد الله الثاني يوم أمس الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على هامش مؤتمر المناخ الدولي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

العالم - الأردن

وخلال اللقاء، أكد الملك ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق السلام (التسوية) العادل والشامل على أساس ما اسماه بـ"حل الدولتين"، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك على ضرورة أن يتجنب الكيان الإسرائيلي أية إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام.

وجدد التأكيد على أهمية أن تشمل فرص التعاون الاقتصادي في المنطقة الفلسطينيين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الثنائية، من بينها قضية المياه والطاقة والتعاون الثلاثي بين كيان الإحتلال والإمارات والأردن حول المياه والطاقة، بالإضافة إلى مشروع تأهيل جنوب نهر الأردن، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والإحتلال.

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شاهد ملك الأردن يلتقي رئيس الاحتلال في قمة المناخ!..ماذا دار بينهما؟

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