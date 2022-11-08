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فقيه سعودي عن هالووين الرياض: انه من الجهل وتقليد أعمى

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مقطع فيديو للشيخ عثمان الخميس فقيه ومحدث وأكاديمي سعودي ينتقد فيه الاحتفال بعيد الهالووين الذي اقيم مؤخرا في المملكة العربية السعودية.

العالم ـ السعودية

ويظهر الفيديو الشيخ عثمان الخميس وهو يرد على سؤال حول الاحتفال بالهالووين، قائلا: هذا من الجهل، ومن التقليد الأعمى، ولا شك أنه من ضياع الشخصية وضياع الهوية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادات كثيرة لما يشهده موسم الرياض من تجاوزات أخلاقية وثقافية، والتي كان أخرها إحتفالات الهالوين في الرياض. حيث انتشرت صورًا وفيديوهات لحفل الهالوين الذي أقيم في مدينة الرياض، وتظهر المقاطع أشخاصا يرتدون أزياء تنكرية مخيفة، في حفل مشابه لاحتفالات بعيد الهلع الأمريكي، الأمر الذي تسبب في غضب واسع.

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