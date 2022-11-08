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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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اسماعيل رضوان: العمليات تنتقل من جنين ونابلس في شمال الضفة الى الخليل والى أريحا والقدس نحن نتحدث عن انتشار ساحة المواجهة مع الاحتلال
اسماعيل رضوان: لا يمكن للاحتلال ولا للغرب ان يعمل على كي الوعي العربي والاسلامي وعمليات المقاومة تجعل الجيل يرفض التطبيع وينحاز للمقاومة
اسماعيل رضوان: جيل عرين الاسود كله من الجيل الجديد لكنه يؤمن بانه صاحب الحق وليس بمفهوم دايتون
رضوان: نسمع مسميات جديدة عن تشكيلات وطنية تضم كل اطياف اللون السياسي مثل عرين الاسود هدفها الدفاع عن القدس والاقصى وعن فلسطين
اسماعيل رضوان: المقاومة في الضفة الغربية متجذرة في قلوب شعبنا وستبقى الضفة خزانا للمقاومة الفلسطينية
اسماعيل رضوان: نأمل لكل مخيماتنا الفلسطينية في سوريا او في لبنان او في أي مكان ان يعود المهاجرون فيها الى بيوتهم وديارهم
اسماعيل رضوان: اذا كانت هناك وحدة عربية ووحدة اسلامية فنحن على ثقة بأن هذا الاحتلال الصهيوني الى زوال
رضوان: قضيتنا هي قضية قدس واقصى واحتلال يحتل قدسنا واقصانا ويدنس المقدسات ويلتهم الاراضي ويعتقل ابناء شعبنا ويطرد اهلنا من ديارهم
اسماعيل رضوان: علاقاتنا مع عمقنا العربي والاسلامي ومنها سوريا لا شك انها تسهم في دعم المقاومة على ارض فلسطين
اسماعيل رضوان: العلاقات المتوازنة مع عمقنا العربي والاسلامي تسهم في دعم القضية الفلسطينية كما تسهم في دعم المقاومة ومحور المقاومة
اسماعيل رضوان: المقاومة في الضفة الغربية متجذرة في قلوب شعبنا وستبقى الضفة خزانا للمقاومة الفلسطينية
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش
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