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إنقاذ 4 فلسطينيين ناجين من قارب غرق قبالة سواحل اليونان

إنقاذ 4 فلسطينيين ناجين من قارب غرق قبالة سواحل اليونان
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أخطرت الشرطة اليونانية في جزيرة "ساموس"، السفارة الفلسطينية في اليونان بأنه تم إنقاذ أربعة مواطنين فلسطينيين من البحر، كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل الجزيرة، نهاية الشهر الماضي، وفقا لوزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وأوضح المستشار بالوزارة، أحمد الديك، في بيان، أن المواطنين الناجين هم: محمد مسعود، وحسين سرجون، وأحمد عاشور، وفاطمة قويدر، وجار متابعة المأساة مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة أي تفاصيل تتعلق بالمفقودين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلنت السلطات اليونانية، الأحد الماضي، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق شراعي يقل عشرات المهاجرين إلى أوروبا إلى 26 غريقا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وارتفع عدد المهاجرين الغرقى والمفقودين شرقي البحر الأبيض المتوسط إلى أكثر من 300 شخص منذ بداية العام، بما يزيد على ضعف العدد في العام الماضي.

ويعني العدد الكبير من الحالات التي لم يتم تسجيلها أن حصيلة الوفيات الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص.

وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة حوادث تحطم السفن الدامية التي تحمل مهاجرين عبر البحر الى اليونان وغرق ما لا يقل عن 27 شخصا في حادثي غرق منفصلين الشهر الماضي.

ويسعى الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا سنويا لدخول اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشكل غير قانوني عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، بحثا عن حياة أفضل.

وفق بيانات من الأمم المتحدة لقي أكثر من 25000 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.

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