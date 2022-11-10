إنتاج صاروخ فرط صوتي ودلالات التطور الايراني.. لماذا انسحبت روسيا من خيرسون؟

العالم - بانوراما

لينضم هذا الصاروخ الى قائمة الانجازات الصاروخية التي كشفت عنها ايران مؤخرا، من صاروخ 'قائم مئة' الحامل للأقمار الصناعية و'صياد بي اربعة' للدفاع الجوي، وغيرها من الصواريخ التي جعلت ايران قوة ردع لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان روسيا بدء سحب قواتها من مدينة خيرسون واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال القائد العام للقوات الروسية الجنرال سيرغي سوروفكين، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون.

هذا كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن، مقتل أكثر من مئة وستين جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة من نوع 'سو-25' ومروحية تابعتين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان بدونيتسك.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.