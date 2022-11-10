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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

إنتاج صاروخ فرط صوتي ودلالات التطور الايراني.. لماذا انسحبت روسيا من خيرسون؟

إنتاج صاروخ فرط صوتي ودلالات التطور الايراني.. لماذا انسحبت روسيا من خيرسون؟
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة، كشف ايران للمرة الأولى عن تطوير صاروخ باليستي متقدم تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على اجتياز أنظمة الدفاع الجوي المتطورة،

العالم - بانوراما

لينضم هذا الصاروخ الى قائمة الانجازات الصاروخية التي كشفت عنها ايران مؤخرا، من صاروخ 'قائم مئة' الحامل للأقمار الصناعية و'صياد بي اربعة' للدفاع الجوي، وغيرها من الصواريخ التي جعلت ايران قوة ردع لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلان روسيا بدء سحب قواتها من مدينة خيرسون واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال القائد العام للقوات الروسية الجنرال سيرغي سوروفكين، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون.

هذا كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن، مقتل أكثر من مئة وستين جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة من نوع 'سو-25' ومروحية تابعتين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان بدونيتسك.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إنتاج صاروخ فرط صوتي ودلالات التطور الايراني.. لماذا انسحبت روسيا من خيرسون؟

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