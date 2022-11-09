كيف تقرأ نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية حتى الآن؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار عبد الجواد الى أن الارقام تعمل لصالح الحلم الجمهوري حتى هذه اللحظة على الأقل واما بالنسبة لمجلس الشيوخ فهناك تعادل بعدد المقاعد ويحتاج الجمهوريون مرة أخرى الى مقعد واحد أي بطريقة أسرع واسهل كونهم يحتاجون الى انتزاع مقعد وحيد فقط من أجل الديمقراطيين لكي يضمنوا الاغلبية ايضا في مجلس الشيوخ.

وكانت النتائج الاولية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؛ قد أظهرت أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزا كاسحا ضئيلة فيما يبدو.

ولا يزال التنافس محتدما في مجلس الشيوخ، إذ تبدو السباقات المحورية في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا متعادلة، وقد ينتهي السباق في جورجيا في جولة الإعادة في السادس من كانون الأول ديسمبر.



ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ المكون من مئة مقعد مع قدرة كاملا هاريس نائبه الرئيس على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده.

وبالإضافة إلى التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب، هناك خمسة وثلاثين مقعدا في مجلس الشيوخ وستة وثلاثين سباقا لحكام الولايات.

ومن غير المرجح أن تعرف النتيجة النهائية لسباقات الكونجرس في أي وقت قريب.

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