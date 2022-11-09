الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

قبيلة طيء العربية ترفض الفتنة والتقسيم وتدعو إلى طرد المحتل الأمريكي

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

تزامناً مع دعوات أمريكية لجمع العشائر العربية في الجزيرة السورية، دعت قبيلة طيء العربية العشائر العربية لاجتماع عام في قرية جرمز بريف مدينة القامشلي للخروج ببيان واضح وصريح، أكدوا من خلاله رفضهم لكل هذه الدعوات ووقوفهم مع الدولة السورية.

العالم - مراسلون

المشاركون أكدوا كشفهم لمحاولات المحتل الأمريكي لاستدراج العشائر والقبائل العربية لصفهم كونهم التعداد البشري الأكبر في نية مُبطنة لتفتيت هذه العشائر وتفرقتهم أكثر فأكثر.

مقاومة شعبية ووقفة الرجل الواحد ضد المحتل وأدواته، ودعوات لكل العشائر التي تعمل تحت أمرة المحتل الأمريكي لفك ارتباطها بهم فوراً، فالمحتل إلى زوال مهما طال الزمن.

وقفة جديدة للعشائر العربية الوطنية في الجزيرة السورية ضد المحتل الأمريكي وأدواته في المنطقة، ودعماً للقرار السوري ووحدة الأراضي السورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سوريا..قبيلة طيء العربية تدعو إلى رفض المشاركة بأي تجمع تحت رعاية الاحتلال الأمريكي في الحسكة

دمشق تدين البيان الفرنسي حول الأوضاع في شمال غرب سوريا

عدوان اسرائيلي علی قافلة صهاريج عراقية في سوريا

بصيغة 'أستانا'... 'بوغدانوف' يعلن موعد الاجتماع الدولي حول سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابناء الديرة لماذا يحذر الشيخ قاسم من فخ انتخابات البحرين ويصفها بالقاتلة؟

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-11-2022

شاهد..رجل يلقي بيضا على ملك بريطانيا وقرينته

نائب الرئيس الإيراني لمساعد الرئيس الروسي: يجب تعزيز دور العملة الإيرانية والروسية في التجارة المشتركة

شاهد/لاول مرة.. افتتاح أول معبد يهودي داخل جامعة عربية!

'ياهو نيوز': دعوات لمعارضي السعودية لترك 'تويتر' خشية على حياتهم