قبيلة طيء العربية ترفض الفتنة والتقسيم وتدعو إلى طرد المحتل الأمريكي

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المشاركون أكدوا كشفهم لمحاولات المحتل الأمريكي لاستدراج العشائر والقبائل العربية لصفهم كونهم التعداد البشري الأكبر في نية مُبطنة لتفتيت هذه العشائر وتفرقتهم أكثر فأكثر.



مقاومة شعبية ووقفة الرجل الواحد ضد المحتل وأدواته، ودعوات لكل العشائر التي تعمل تحت أمرة المحتل الأمريكي لفك ارتباطها بهم فوراً، فالمحتل إلى زوال مهما طال الزمن.



وقفة جديدة للعشائر العربية الوطنية في الجزيرة السورية ضد المحتل الأمريكي وأدواته في المنطقة، ودعماً للقرار السوري ووحدة الأراضي السورية.

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