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عندما تأتي المذمة من ناقص.. تركي الفيصل يفتري على العلماء والدعاة

عندما تأتي المذمة من ناقص.. تركي الفيصل يفتري على العلماء والدعاة
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أورد الكاتب الصحفي تركي الشلهوب على حسابه على "تويتر" أن عراب التطبيع "تركي الفيصل" في برنامج "الصندوق الأسود" افترى على العلماء والدعاة أمثال الشيخ سفر الحوالي وسلمان العودة الذين يقبعون في سجون النظام السعودي.

العالم ـ السعودية

ونشر الناشط والكاتب الصحفي "تركي شلهوب": "المتصهين عراب التطبيع تركي الفيصل يفتري ويكذب على العلماء والدعاة في برنامج الصندوق الأسود، أمثال الشيخ سفر الحوالي والشيخ سلمان العودة.. الجميل أن المذمّة جاءت للعلماء من ناقص!"

واعتقلت السلطات السعودية المفكر الاسلامي سفر الحوالي عام 2018 بعد أيام قليلة من إصداره كتاب “المسلمون والحضارة الغربية”، الذي وجه فيه النصح للعائلة الحاكمة في السعودية وهيئة العلماء، وانتقد فيه بعض السياسات الداخلية والخارجية للنظام السعودي، كما انتقد إغداق الرياض مليارات الدولارات على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويقبع الداعية سلمان العودة في سجون النظام السعودي منذ أيلول/سبتمبر عام 2017 ويواجه خطر الحكم بالإعدام بسبب مواقفه الماهضة لسياسة بن سلمان.

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عندما تأتي المذمة من ناقص.. تركي الفيصل يفتري على العلماء والدعاة

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